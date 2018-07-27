Появились сведения о возможных преференциях американскому СПГ в Евросоюзе

По версии издания, ключевые элементы договоренностей Трампа и Юнкера в целом отражают предложения, выработанные европейцами еще два месяца назад в надежде на то, что Белый дом воздержится от введения пошлин на импорт продукции из стали и алюминия из стран ЕС , которые Соединенные Штаты все же ввели 1 июня, передает ТАСС

Источники из числа официальных лиц ЕК, сопровождавших Юнкера в Вашингтоне, утверждают, что руководство Евросоюза еще в мае договорилось об увеличении поставок сжиженного природного газа из США в ЕС, несмотря на то, что американский СПГ минимум на 20% дороже трубопроводного газа, поставляемого из России

По версии издания, в Вашингтоне европейцы сами напомнили, что компаниям из США необходимо получать лицензии для продажи сырья за границу, что приводит к взвинчиванию цен. Трамп, в свою очередь, предложил вообще отменить этот вид лицензий. Однако советники президента США выступили категорически против такого предложения.

В итоге стороны договорились в будущем предметно обсудить возможность предоставления определенным американским компаниям права поставлять СПГ в Европу без получения обязательных лицензий, говорится в статье.

В среду стало известно, что делегация Евросоюза в ходе переговоров в Вашингтоне согласилась увеличить импорт американского СПГ, а также пошла на ряд других уступок с целью избежать начала полномасштабной торговой войны с США.

Позднее появилась информация, что обещания европейской делегации об увеличении импорта американского СПГ якобы были просто декларацией о намерениях, необязательной для исполнения.