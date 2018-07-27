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Появились сведения о возможных преференциях американскому СПГ в Евросоюзе
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Появились сведения о возможных преференциях американскому СПГ в Евросоюзе 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава Белого дома Дональд Трамп и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер на прошедших в Вашингтоне переговорах договорились в будущем обсудить возможность предоставления определенным американским компаниям права поставлять СПГ в Европу без получения обязательных лицензий, сообщила The Wall Street Journal.
По версии издания, ключевые элементы договоренностей Трампа и Юнкера в целом отражают предложения, выработанные европейцами еще два месяца назад в надежде на то, что Белый дом воздержится от введения пошлин на импорт продукции из стали и алюминия из стран ЕС, которые Соединенные Штаты все же ввели 1 июня, передает ТАСС.
Источники из числа официальных лиц ЕК, сопровождавших Юнкера в Вашингтоне, утверждают, что руководство Евросоюза еще в мае договорилось об увеличении поставок сжиженного природного газа из США в ЕС, несмотря на то, что американский СПГ минимум на 20% дороже трубопроводного газа, поставляемого из России.
По версии издания, в Вашингтоне европейцы сами напомнили, что компаниям из США необходимо получать лицензии для продажи сырья за границу, что приводит к взвинчиванию цен. Трамп, в свою очередь, предложил вообще отменить этот вид лицензий. Однако советники президента США выступили категорически против такого предложения.
В итоге стороны договорились в будущем предметно обсудить возможность предоставления определенным американским компаниям права поставлять СПГ в Европу без получения обязательных лицензий, говорится в статье.
В среду стало известно, что делегация Евросоюза в ходе переговоров в Вашингтоне согласилась увеличить импорт американского СПГ, а также пошла на ряд других уступок с целью избежать начала полномасштабной торговой войны с США.
Позднее появилась информация, что обещания европейской делегации об увеличении импорта американского СПГ якобы были просто декларацией о намерениях, необязательной для исполнения.
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