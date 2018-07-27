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Говорит и показывает www.kavkaz.vision
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Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

Говорит и показывает www.kavkaz.vision 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Говорит и показывает www.kavkaz.visionВ режиме реального времени из актового зала ДГУНХ, вы сможете увидеть и услышать планы по привлечению инвестиций и развитию бизнеса в Республике Дагестан, высказать свои предложения, поставить лайки и прокомментировать увиденное.
Проект реализуется в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 года (подробнее www.2035. e-dag.ru). В рамках прямого эфира вы сможете задать вопросы спикерам и участникам стратегической сессии. Лучшие вопросы из сети ведущая прямых эфиров Эльвира Шейхова задаст приглашенным гостям и экспертам. Смотрите прямой эфир в субботу, 28 июля, в 10:00 в социальных сетях «Одноклассники» (https://www.ok.ru/kavkaz.vision) и «Вконтакте» (https://vk.com/kavkaz.vision). Сегодня «Одноклассники» являются в России социальной сетью номер один по количеству просмотров видео. Предыдущие трансляции со стратегических сессий посмотрело свыше 500 000 тысяч человек, присоединяйся и ты! Организатор трансляции: www.kavkaz.vision
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