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Глава района Дмитрий Филиппов встретится с жителями 1 августа
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Глава района Дмитрий Филиппов встретится с жителями 1 августа 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Глава управы Хорошевского района Дмитрий Филиппов пообщается с жителями в среду, 1 августа. Местом проведения встречи станет районная управа. Темой мероприятия заявлена работа районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
— После основного доклада глава ответит на накопившиеся вопросы жителей, — отметили в управе района.
На большинство вопросов жители получат ответы в ходе встречи. Сложные случаи будут взяты на контроль, а заявители получат ответ в письменном виде.
Начало встречи в 19.00. Местом ее проведения станет здание районной управы, которое находится по адресу: Хорошевское шоссе, дом 84, корпус 3 (кабинет № 209). Вход свободный, предварительная запись не требуется. (еп)
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