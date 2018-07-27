Глава района Дмитрий Филиппов встретится с жителями 1 августа

Глава управы Хорошевского района Дмитрий Филиппов пообщается с жителями в среду, 1 августа. Местом проведения встречи станет районная управа. Темой мероприятия заявлена работа районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

— После основного доклада глава ответит на накопившиеся вопросы жителей, — отметили в управе района.

На большинство вопросов жители получат ответы в ходе встречи. Сложные случаи будут взяты на контроль, а заявители получат ответ в письменном виде.

Начало встречи в 19.00. Местом ее проведения станет здание районной управы, которое находится по адресу: Хорошевское шоссе, дом 84, корпус 3 (кабинет № 209). Вход свободный, предварительная запись не требуется. (еп)