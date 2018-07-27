Нижегородка заплатит 30 тысяч рублей за продажу самогона

Жительница Бора получила 6 месяцев исправительных работ и штраф в 30 тысяч рублей за незаконную продажу самогона под видом коньяка. Об этом сообщается на сайте Борского районного суда.

Согласно информации, в 2017 году нижегородка была оштрафована на 30 тысяч рублей за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Однако штраф правонарушительница не оплатила.

В январе текущего года женщина продала бутылку с этикеткой «Русский Коньяк три звездочки трехлетний» объемом 0,5 литра. По заключению эксперта, спиртосодержащая жидкость являлась самогоном и содержала этанол в объемной доли этилового спирта 40,7%.

В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину.

По решению суда, самогонщица получила наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с удержанием в доход государства 10% из зарплаты, с испытательным сроком на 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.