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Нижегородка заплатит 30 тысяч рублей за продажу самогона
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Нижегородка заплатит 30 тысяч рублей за продажу самогона 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Жительница Бора получила 6 месяцев исправительных работ и штраф в 30 тысяч рублей за незаконную продажу самогона под видом коньяка. Об этом сообщается на сайте Борского районного суда.
Согласно информации, в 2017 году нижегородка была оштрафована на 30 тысяч рублей за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Однако штраф правонарушительница не оплатила.
В январе текущего года женщина продала бутылку с этикеткой «Русский Коньяк три звездочки трехлетний» объемом 0,5 литра. По заключению эксперта, спиртосодержащая жидкость являлась самогоном и содержала этанол в объемной доли этилового спирта 40,7%.
В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину.
По решению суда, самогонщица получила наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с удержанием в доход государства 10% из зарплаты, с испытательным сроком на 10 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
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