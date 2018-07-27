На Уралмаше из-за строительства многоэтажек на два месяца перекроют переулок Сосновый

С понедельника, 30 июля, и до 30 сентября строители ООО «Центр подрядов „Атомстройкомплекс“» полностью закроют для транспорта половину переулка Соснового на Уралмаше, сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Ограничение связано со строительством жилого дома ЖК «Ударник» на перекрестке переулка Соснового и улицы Калинина.

Чтобы обеспечить себе фронт работ на этом объекте, представители ООО «Центр подрядов АСК» перекроют проезжую часть переулка Соснового на его отрезке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих. Таким образом, сквозное движение по закрытой части переулка Соснового будет отсутствовать в течение двух месяцев. Автомобилисты смогут объезжать закрытый участок по соседним улицам: Кировградской, Народного Фронта, Уральских Рабочих и Бакинских Комиссаров.