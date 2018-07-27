Пятого августа на Ямале узнают, кто попал в избирательные бюллетени

На сегодня, 27 июля, завершён этап выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания ЯНАО и муниципальных выборах. Всего выдвинуто 55 кандидатов. Об этом председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт сообщил журналистам.

КПРФ и Глава окружного Избиркома отметил, что такое количество обеспечивает альтернативность выборов. Больше половины — 32 из числа выдвинувшихся кандидатов — представители парламентских партий: «Единой России» ЛДПР . Оставшиеся 23 — самовыдвиженцы. На сегодня зарегистрированы 19 кандидатов.

«В течение недели процесс регистрации будет продолжаться, и 6 августа мы получим полный список тех, кто будет внесён в бюллетень», — сказал он.

Андрей Гиберт напомнил, что двум кандидатам отказано в регистрации по причине недостаточного количества достоверных подписей в их поддержку. Это кандидат на пост главы Красноселькупского района Ринат Назыров и кандидат на пост главы Тазовского района Николай Харючи. Председатель Избиркома ЯНАО пояснил, что жалоб на решения ТИКов на сегодня не поступало, кандидаты, когда посмотрели результаты, согласились с решением комиссий. В отношении остальных кандидатов избирательные комиссии проводят проверку по всем направлениям. Установлена судимость у двух представивших документы кандидатов. Но закон даёт им возможность баллотироваться, поскольку у одного не тяжкое преступление, а у второго прошло десять лет со дня погашения судимости.

Срок предоставления документов для регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания ЯНАО закончился 25 июля. Для муниципальных выборов он заканчивается сегодня. В течение десяти дней будут проводиться проверки. Не позднее 5 августа избирательные комиссии на местах должны принять решения о регистрации или об отказе в ней.

Андрей Гиберт, вернувшийся из командировок в Надымский и Тазовский районы, заявил, что люди знают о том, что 9 сентября пройдут выборы, и можно с уверенностью говорить, что информирование идёт. Планируется три волны предвыборной кампании. Первая из них предполагает изготовление и размещение наружной рекламы. Сегодня уже готовы 2478 её видов: это баннеры, растяжки, наклейки на автобусы, светодиодные экраны. На следующем этапе, который начнётся 1 августа, во всех муниципалитетах пройдут информационно-разъяснительные встречи с коллективами. Третья волна предполагает информирование с середины августа. Избирателей будут просить уточнять свои данные в участковых комиссиям.

1 августа комиссия планирует провести семинар-консультацию для представителей СМИ с участием коллег из ТИКов.

На 6 августа запланирована жеребьевка по распределению эфирного времени между зарегистрированными кандидатами.