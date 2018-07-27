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Тюменский продавец алкомаркета вернул 40-тысячный долг, чтобы съездить на родину
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Тюменский продавец алкомаркета вернул 40-тысячный долг, чтобы съездить на родину 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
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Приставы не выпустили из страны мужчину, который незаконно торговал крепким алкоголем. За тюменцем числился долг за правонарушение, но оплачивать он его не спешил. В итоге поехать к родне в Азербайджан у должника не вышло: его развернули на пропускном контроле. Как пояснили в ведомстве, от своих планов продавец отказываться не захотел, поэтому быстро нашел средства на погашение долга.
— В отношении мужчины действовало постановление об ограничении в праве выезда за территорию России. Именно поэтому ему и не удалось пройти пограничный контроль. Тем не менее он оперативно оплатила долг в размере 40 000 рублей и, дождавшись снятия ограничения, уехал в гости к родственникам, — сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.
С аналогичной проблемой рискуют столкнуться еще как минимум 64 тысячи жителей области. Именно столько тюменцев накопили долги, которые им не позволяют покинуть страну. Так, например, один из злостных неплательщиков задолжал банку 200 миллионов рублей. На какие еще хитрости приходится идти сотрудникам УФССП — читайте в нашей подборке.
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