Как сшить кокон для новорождённого: подробный мастер-класс

Матрасик-кокон — удобное приспособление, помогающий самым маленьким деткам лежать или спать в удобстве и комфорте, и облегчающее жизнь молодых родителей. Обычно матрасик-кокон актуален для малышей до 4-6 месяцев. Такое «гнездо-кокон» вы можете сшить своими руками для своего ребёнка или в подарок. Кокон получается двусторонним: его легко можно вывернуть и использовать с обеих сторон, что очень удобно. Его можно стирать руками и в стиральной машине.

Берите для кокона хлопчатобумажную не слишком тонкую, но и не грубую ткань. Перед работой её лучше выстирать, высушить и отутюжить.

Фото: pinterest.com Вам потребуется:

— два отреза х/б ткани размером 105х65 cм (одной или разных расцветок);

— готовая косая бейка шириной 3-4 см, длиной около 2,5 м (лучше брать с небольшим запасом) под ленту (шнур) для стягивания гнезда;

— готовая косая бейка длиной около 70 cм для обработки края гнезда;

— атласная лента или шнур длиной около 2,8 м;

— поролон толщиной 2 см, кусок 68х28 см (размер в уже в обрезанном до нужных мерок виде, так что при покупке ориентируйтесь на немного большие мерки);

— холлофайбер, он же синтепух — 1 кг;

— кружево — по желанию, длина от 2,4 м;

— для построения выкройки: большой лист бумаги, линейка, угольник, карандаш, ножницы;

— мелок, карандаш или маркер для ткани;

— швейная машина и нитки в цвет ткани;

— булавки;

— английская булавка;

— нитки и ручная игла для намётывания;

— портновские ножницы;

— утюг.

Последовательность работы:

1. Перенесите выкройку на большой лист бумаги и вырежьте выкройку. (Для данного мастер-класса перенесите на бумагу и вырежьте половину выкройки, разделив её пополам вдоль.)

Выкройка кокона:

Фото: pinterest.ru/yulianagunawan99

2. Каждый из двух отрезов ткани сложите вдоль пополам лицевой стороной внутрь и сколите булавками. Положите оба сложенных отреза ткани один на другой так, чтобы линии сгибов точно совпали.

3. Поверх ткани положите выкройку так, чтобы её край совпал со сгибами отрезов ткани (чтобы выкройка не сдвигалась, удобно положить сверху, например, длинную линейку). Обведите выкройку.

4. На расстоянии 1 см от проведённой линии проведите ещё одну, разметив припуски на швы.

5. Сделайте контрольную метку, как показано на фото.

6. Для верности сколите булавками оба отреза ткани (прокалывая по 4 слоя ткани соответственно) и выкроите сразу обе детали кокона. Уберите булавки, заколотые только что.

7. Деталь кокона, на половине которой уже есть разметка, переверните и, приложив выкройку, обведите её (повторите п. 3) — так у вас получится полностью размеченная деталь. Не забудьте поставить контрольную метку (см. п. 5).

8. Уберите оставшиеся булавки с обеих деталей, разверните детали и сложите их лицом к лицу. Сколите их булавками по периметру.

9. На швейной машине проложите строчку по прочерченной линии от одной контрольной метки до другой, сшив детали по большей части их периметра. В начале и конце строчки делайте закрепки. Выньте булавки.

10. По всем закруглённым местам кокона возле шва сделайте ножницами надсечки, не доходя до шва 2-3 мм. Затем разутюжьте весь шов и выверните кокон.

11. Теперь по всей длине сделанного и разутюженного шва нужно будет пришить косую бейку. Разложите кокон и приложите подвёрнутый край бейки к началу шва, как показано на фото. Бейку надо пристрочить двумя швами в край так, чтобы шов, соединяющий детали кокона, остался посередине под бейкой — так мы формируем кулиску. В начале и конце каждого шва делайте закрепки. В сильно закруглённых местах шейте медленнее, чтобы шов получался аккуратнее.

12. Расправьте кокон, ровно сложите его и сколите по периметру булавками. Нужно зафиксировать обе стороны относительно друг друга.

13. Из бумажной выкройки вырежьте центральную часть (см. фото). Оставшуюся закруглённую часть выкройки приложите к кокону, как показано на фото. Закруглённые края выкройки и кокона должны совпасть.

14. Обведите на ткани выкройку с внутренней стороны. Сделайте контрольную отметку, как показано на втором фото. Повторите с другой стороны и соедините прямой линией две контрольные метки.

15. По внутренней круглённой линии проложите строчку, начав немного раньше (см. фото). В начале и конце шва делайте закрепки.

16. Теперь нужно вставить в кулиску из косой бейки ленту для стягивания кокона. Воспользуйтесь английской булавкой.

17. Концы ленты обрежьте наискосок и зафиксируйте зажигалкой.

18. Через два отверстия внизу плотно набейте внешний валик кокона холлофайбером.

19. Хорошо заколите булавками участки, через которые был набит валик. Холлофайбер при этом отодвиньте внутрь, чтобы он оставался внутри. Линия, по которой вы прокладываете булавки, должна идти примерно на 1 см глубже прочерченной на ткани линии, по которой потом будет зашит кокон — то есть, надо заколоть эти участки по линии около 2 см от края.

20. Теперь нужно вырезать деталь из поролона. Разложите поролон на рабочей поверхности, сверху положите бумажную деталь, которая была вырезана немного раньше из середины бумажной выкройки, и обведите дважды, так, чтобы края совпали.

21. Чтобы деталь из поролона поместилась в кокон, нужно учесть толщину поролона. Разделите толщину вашего поролона на 2 и на получившееся расстояние уменьшите деталь, сделав разметку прямо на поролоне. Например: толщина поролона 2 см, значит, нужно уменьшить деталь на 2 / 2 = 1 см. Проведите новую линию параллельно имеющейся, отступив от изначальной линии по 1 см внутрь. Вырежьте деталь.

22. Вставьте деталь из поролона в середину кокона и хорошо расправьте его.

23. Теперь заколите булавками отверстие внизу кокона. Обратите внимание: как и в случае с отверстиями, через которые был набит валик (см. п. 19), поролон нужно немного подвинуть внутрь и закалывать отверстие по линии, на 1 см отступающей внутрь от линии, по которой будет зашит кокон.

24. Теперь нужно зашить кокон, проложив строчку по прочерченной линии.

25. Срежьте лишние припуски, оставляя по 3-4 мм от шва.

26. Заутюжьте косую бейку вдоль так, чтобы один край был чуть шире, чем другой (зелёная бумажка на фото — для наглядности). Так будет проще пришивать бейку: можно будет смело строчить по менее широкой стороне, будучи уверенным в том, что с другой стороны край бейки не «убежит».

27. Подверните конец косой бейки внутрь и приколите бейку ко всему обрабатываемому краю, как показано на фото.

28. Приметайте косую бейку, затем удалите булавки и пристрочите её.

29. Удалите все булавки и расправьте наполнитель кокона.

30. Осталось только стянуть кокон, придав ему форму. Возьмитесь за концы обеих лент и хорошо потяните. Завяжите узелок и бант. Готово!

Ещё подробнее — в видео:

Фото и источник: YouTube/Sasha Mamasha