В список самых популярных сезонных вакансий вошли официанты, аниматоры и офисные помощники

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Российская рекрутинговая компания HeadHunter составила список самых популярных сезонных вакансий, среди которых оказались разнорабочие, аниматоры, сборщики урожая, повара и официанты. Работу на лето также можно найти в офисе, так как многие компании ищут временных помощников.

"Традиционно, сезонные вакансии появляются в сферах благоустройства, туризма, сельского хозяйства и общепита", — сообщил агентству ТАСС представитель компании. Он также добавил, что в летний сезон рынку труда чаще всего требуются аниматоры, сборщики овощей и фруктов, повара и официанты, а также увеличивается спрос на грузчиков, сортировщиков и разнорабочих.

"Временную работу можно найти также и в офисе", — утверждает собеседник агентства. По его словам, нередко появляются вакансии временных помощников юристов, бухгалтеров, менеджеров различной категории на то время, пока постоянные сотрудники находятся в отпуске.

Средняя зарплата варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Центральном административном округе средняя заработная плата составляет 46 тыс. рублей (при росте числа вакансий на 287%), а в Северо-Кавказском округе — 26 тыс. рублей при росте числа вакансий на 874%.