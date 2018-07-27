В КЦ «Москвич» пройдут занятия клуба «Тайго»

Занятия в клубе по изучению традиций Китая «Тайго» стартуют в Культурном центре «Москвич» в ноябре этого года.

— Будут проводиться занятия по изучению культуры, восточной живописи и иероглифов, беседы по истории, философии, мировоззренческим основам традиционного китайского общества, дегустация чаев и стратегическая игра Го (вейцы), развивающая логическое и образное мышление, — отметили в «Москвиче».

Бесплатные занятия начнутся с 7 ноября. Возрастная категория 18+. Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15, станция метро «Текстильщики».

Для участия в заседаниях клуба по интересам необходимо зарегистрироваться по ссылке http://mskcc.ru/Studios/232/Enroll Телефон для справок: +7-925-999-64-10; +7 (499) 178-36-06.

(ск)