Ещё
В КЦ «Москвич» пройдут занятия клуба «Тайго»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

В КЦ «Москвич» пройдут занятия клуба «Тайго» 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Занятия в клубе по изучению традиций Китая «Тайго» стартуют в Культурном центре «Москвич» в ноябре этого года.
— Будут проводиться занятия по изучению культуры, восточной живописи и иероглифов, беседы по истории, философии, мировоззренческим основам традиционного китайского общества, дегустация чаев и стратегическая игра Го (вейцы), развивающая логическое и образное мышление, — отметили в «Москвиче».
Бесплатные занятия начнутся с 7 ноября. Возрастная категория 18+. Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15, станция метро «Текстильщики».
Для участия в заседаниях клуба по интересам необходимо зарегистрироваться по ссылке http://mskcc.ru/Studios/232/Enroll Телефон для справок: +7-925-999-64-10; +7 (499) 178-36-06.
(ск)
Управа района Текстильщики: последние новости
Спорткомплекс с катком и площадками для воркаута возведут на юго-востоке Москвы Территории около 30 объектов образования приведут в порядок этим лето в ЮВА Встреча с населением в районе Текстильщики состоится 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта289
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий741
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать82
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение