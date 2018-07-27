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Резкий запах аммиака в Ярославле: было больно дышать и жгло глаза. Что случилось
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Резкий запах аммиака в Ярославле: было больно дышать и жгло глаза. Что случилось 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Вонь в районе появляется ночами
Жители Липовой горы в Ярославле сегодня ночью вдруг почувствовали резкий запах аммиака.
— Во время прогулки примерно в одиннадцатом часу вечера мы увидели белое облако, которое струилось по земле, — рассказала жительница одного из домов на Липовой горе Наталья Великанова. — Оно двигалось со стороны Радиозавода. Сначала распространилось в области парка Победы, потом стало распространяться в сторону Куйбышева.
После этого жители района почувствовали резкий запах.
— Почувствовали сильное жжение в носу, жгло глаза, было больно дышать, во рту появился металлический привкус, — рассказала Наталья. — Спасались тряпкой, смоченной водой. Дочка плакала, кошка мяукала и нервно лизала нос.
Такое, по словам жителей Липовой горы, происходит не впервые. Наталья обратились в единую диспетчерскую службу, те, в свою очередь, перенаправили жалобу в управление Роспотребнадзора по Ярославской области. Мы позвонили специалистам Роспотребнадзора.
— Нам только поступили документы, — рассказали в управлении. — Единственное, что мы сможем сделать — это выехать на место и взять пробы воздуха, чтобы замерить, какие вещества в нём содержатся.
Разбираться в том, откуда появился едкий запах, как рассказали, специалисты Роспотребнадзора, — не их компетенция. А людям посоветовали в следующий раз при подобном явлении сразу вызывать МЧС.
— Они могут оперативно выехать, — рассказали в Роспотребнадзоре. — У спасателей есть и собственные приборы для того, чтобы взять пробы воздуха, кроме того, они могут обратиться и в другие лаборатории.
Жители Тутаева почти год жаловались на вонь в жилых районах недалеко от промзоны. Только весной выяснили, что жители города задыхаются от углеводорода.
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