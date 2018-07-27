Владимир Путин назвал доллар США универсальной резервной валютой

Россия не отказывается от доллара — это универсальная резервная валюта", — цитирует президента ТАСС

Он добавил, что США совершают ошибку подрывая доверие к своим деньгам. Речь идет об ограничениях, которые Вашингтон выставляет на расчеты в долларах.

Ранее Владимир Путин на саммите сообщил, что Россия будет укреплять сотрудничество со странами Африки в области развития энергетики. С некоторыми государствами уже начали реализовываться крупные проекты.

Президент также уже говорил о том, что российскую экономику необходимо отвязать от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира. Речь шла о снижении способности иностранной валюты повлиять на благосостояние страны.