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Владимир Путин назвал доллар США универсальной резервной валютой
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Владимир Путин назвал доллар США универсальной резервной валютой 

Москва24 58 минут назад
Фото: Москва24
Об этом глава государства заявил на саммите БРИКС.
"Россия не отказывается от доллара — это универсальная резервная валюта", — цитирует президента ТАСС.
Он добавил, что США совершают ошибку подрывая доверие к своим деньгам. Речь идет об ограничениях, которые Вашингтон выставляет на расчеты в долларах.
Ранее Владимир Путин на саммите сообщил, что Россия будет укреплять сотрудничество со странами Африки в области развития энергетики. С некоторыми государствами уже начали реализовываться крупные проекты.
Президент также уже говорил о том, что российскую экономику необходимо отвязать от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира. Речь шла о снижении способности иностранной валюты повлиять на благосостояние страны.
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