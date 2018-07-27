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В Омске около 130 тысяч человек работают в сфере торговли
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В Омске около 130 тысяч человек работают в сфере торговли 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске накануне Дня торгового работника представителей этой сферы поздравили с праздником руководители города.
Лучшие работники получили Почётные грамоты благодарственные письма от мэрии и горсовета, сообщает пресс-служба администрации города.
Среди награжденных — руководители крупных торговых предприятий, индивидуальные предприниматели, продавцы, товароведы, экспедиторы, администраторы, кассиры, ветераны отрасли.
Как отметила мэр Омска Оксана Фаина, «достижения в сфере торговли с точки зрения региональной экономики делают Омскую область и город Омск показательными в рейтинге российских регионов: объем внутреннего валового продукта — около 650 миллиардов рублей. Мы на третьем месте по уровню развития производства в ряде отраслей. И двигатель этого — торговля».
Отметим, что в сфере торговли в Омске занято около 130 тысяч человек.
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