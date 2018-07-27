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О деятельности Отдела по вопросам миграции УВД Зеленограда рассказал заместитель начальника на радио «Зеленоград сегодня»
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О деятельности Отдела по вопросам миграции УВД Зеленограда рассказал заместитель начальника на радио «Зеленоград сегодня» 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
Деятельность Отдела по вопросам миграции включает в себя большой спектр направлений по оказанию услуг населению, от момента рождения при оформлении гражданства, до выдачи или замены паспорта, регистрации по месту жительства и другое, сопровождая длительное время граждан по данным вопросам.
26 июля гостем студии Радио «Зеленоград сегодня» стал заместитель начальника Отдела по вопросам миграции УВД по Зеленоградского АО ГУ МВД России по г. Москвы, майор полиции Роман Александрович Попонов. Он рассказал слушателям, какую деятельность осуществляет Отдел по вопросам миграции УВД и отделения в территориальных отделах полиции Зеленоградского административного округа. Какие услуги и функции они осуществляют, о возможностях электронных онлайн-сервисов. Об удобствах организованных в обслуживании граждан. Где граждане из других государств могут оформить документы разрешающие им осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.
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