Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля

Астролог и астрокоуч Александр Пастухов рассказывает нам, чего ждать от наступающей недели. Луна растет и к пятнице достигает своего максимального влияния. Этот период способствует активной деловой и личной жизни. Переход Солнца в знак Льва усиливает стремление к самореализации, творчеству и игре.

23 июля

Гармоничное сочетание Венеры и Луны с Юпитером в течение дня благоприятствует важным делам, развитию партнерских отношений, покупкам и решению финансовых вопросов. Постарайтесь максимально плодотворно использовать это время, так как после 18:00 Луна вступает в негармоничные аспекты к Венере и Нептуну.

24 июля

Гармоничное сочетание Луны с Меркурием благоприятствует общению и поездкам, но негармоничная связь Венеры с Нептуном и Солнца с Ураном предполагает осторожность в отношениях во избежание обманов и самообманов.

25 июля

Переход Луны в знак Козерога способствует решению финансовых вопросов. Продолжение негармоничных планетарных влияний предполагает ограничить общение.

26 июля

В первой половине дня гармоничное сочетание Луны с Юпитером способствует деловым встречам и поездкам. Но в конце дня начинающееся противостояние Солнца с Марсом предполагает проявить внимательность в делах.

27 июля

День перед лунным затмением в сочетании с негармоничными планетарными влияниями предполагает проявить осторожность в делах и на дорогах. Вообще день достаточно энергетически сильный, и можно добиться любых результатов. Вечером следует избегать конфликтов, а медицинские процедуры лучше перенести на другое время. Сидеть на диете не рекомендуется. Перед сном, до 23:00, хорошо принять контрастный душ.

28 июля

Неблагоприятный лунный день предполагает вероятность возникновения конфликтов в общении, но соединение Солнца с лунным узлом благоприятствует покупке золотых украшений и драгоценных камней.

29 июля

День благоприятен для дружеского общения и творчества. Утром гармоничное сочетание Луны с Венерой подходит для покупок и партнерского общения. Но негармоничное сочетание Марса и Ураном предполагает проявить внимательность на дорогах.

Гороскоп на неделю по знакам

Первая половина понедельника благоприятна для дальних поездок и развития служебных отношений. В середине недели рекомендуется избегать финансовых рисков (чреваты потерями). Выходные подходят для творчества и веселых дружеских встреч.

Телец

Начало недели подходит для решения финансовых вопросов. Со вторника по четверг стоит избегать конфликтов с родственниками и рискованных романтических приключений. Выходные лучше посвятить домашним делам.

Близнецы

Понедельник способствует укреплению служебных отношений. В середине недели рекомендуется соблюдать осторожность в поездках и делах, связанных с домом и недвижимостью. Для поездок более благоприятно утро субботы.

Первая половина понедельника, в отличие от других дней недели, благоприятна для покупок и кратких поездок. В пятницу стоит обратить внимание на свое здоровье. А выходные посвятить решению финансовых вопросов.

Начало недели подходит для покупок и новых начинаний. В период со вторника по пятницу следует соблюдать осторожность в финансовых делах. Новые дела лучше перенести на другие дни, например на воскресенье.

Понедельник способствует небольшим поездкам и деловому общению. А вот во вторник и среду следует избегать конфликтов и интриг. Воскресенье подходит для веселых дружеских встреч.

Для покупок благоприятен понедельник. Во вторник и среду следует избегать интриг и непонимания на работе. Для решения хозяйственных дел подойдет четверг.

Скорпион

Понедельник благоприятен для покупок и новых начинаний. В середине недели стоит избегать досадных ссор с близкими. Решение вопросов, связанных с недвижимостью, рекомендуется перенести на следующую неделю. Лучше заниматься домашними делами.

Стрелец

Начало недели благоприятно для новых начинаний и косметических процедур. В середине недели рекомендуется избегать конфликтов с коллегами. Для покупок лучше подойдет первая половина дня в четверг.

Козерог

Понедельник способствует дальним поездкам и общению с друзьями, а также покупкам. Во второй половине недели следует избегать финансовых рисков и потерь, а важные покупки перенести на другое время.

Водолей

Начало недели в целом подходит для дружеских встреч и коллективных мероприятий. В среду и четверг старайтесь больше отдыхать и быть на природе, избегая решения вопросов, связанных с недвижимостью.

Понедельник благоприятен для продвижения по карьерной лестнице. Во вторник и среду следует избегать досадных ссор с родственниками, а во второй половине недели — с коллегами. Подписание договоров и соглашений лучше перенести на другое время.

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