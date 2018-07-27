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Два свинокомплекса и комбикормовый завод за 6,2 млрд рублей начнут строить под Тверью
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Два свинокомплекса и комбикормовый завод за 6,2 млрд рублей начнут строить под Тверью 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 27 июля. Группа компаний «Агропромкомплектация» в этом году начнет строить в Тверской области два свинокомплекса и комбикормовый завод, общий объем инвестиций составляет около 6,2 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.
"В этом году планируется приступить к строительству двух свиноводческих комплексов на 69 тыс. голов каждый, а также комбикормового завода. Заявленный объем инвестиций — 6,2 млрд рублей. Министерство сельского хозяйства РФ одобрило включение этих проектов в программу льготного инвестиционного кредитования", — сказали в пресс-службе.
В пятницу предприятия «Агропромкомплектации» посетил вице-премьер РФ Алексей Гордеев и губернатор региона Игорь Руденя. С 2010 по 2016 годы компанией в Тверской области реализованы инвестиционные проекты на 17 млрд рублей, создано более 1,1 тыс. рабочих мест. Это Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, который введен в эксплуатацию в 2014 году, свиноводческие комплексы «Дмитрогорский бекон» и «Ржевский бекон» производственной мощностью свыше 250 тыс. голов свиней в год, свиноводческий комплекс «Селихово», молочный комплекс «Дмитрогорское молоко» мощностью 26,7 тыс. тонн молока в год, молочный комплекс в деревне Ручьи мощностью 28 тыс. тонн молока в год, комбикормовый завод, элеватор, растениеводческое предприятие.
Планируется, что общий объем продукции агропромышленного комплекса Тверской области в 2018 году составит 28,7 млрд рублей в животноводстве и 11,2 млрд рублей в растениеводстве. Финансовая поддержка отрасли из областного и федерального бюджетов составит более 1,9 млрд рублей.
Группа компаний «Агропромкомплектация» — одно из ведущих в РФ агропромышленных объединений. Включает в себя замкнутый цикл производства «от поля до прилавка», специализируется на свиноводстве и молочном животноводстве, а также переработке продукции и ее реализации потребителям. Предприятия группы — участники госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
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