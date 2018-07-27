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В центре госуслуг на 1-й Новокузьминкой ормят комплексное заявление на несколько услуг
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В центре госуслуг на 1-й Новокузьминкой ормят комплексное заявление на несколько услуг 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
В центре госуслуг районе Рязанский на 1-й Новокузьминкой улице можно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг.
— Теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров госуслуг. Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день — зато житель тратит гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений на каждую услугу. При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
Напомним, что «Мои документы» района Рязанский расположены по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10. Режим работы: ежедневно с 08.00 до 20.00. (ск)
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