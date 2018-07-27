Ремонтные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» полностью завершены в трех районах Нижнего Новгорода

Работы выполнены с опережением графика.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, также завершен ремонт дорожного покрытия по улице Академика Сахарова в Приокском районе, ведется ремонт тротуаров. Продолжаются работы на трех участках в Московском районе — на ул. Ярошенко, Черняховского, Березовская. Наибольший объем дорожных работ в этом году будет выполнен в Автозаводском и Сормовском районах. Сейчас там работы ведутся на всех участках.

В министерстве пояснили, что согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до 3 сентября. Исключение составят только улицы Космическая и Военных Комиссаров, где сроки будут сдвинуты. Эти объекты были включены в программу позже остальных за счет образовавшейся экономии по результатам состоявшихся аукционов. При выборе объектов были учтены многочисленные обращения жителей. В скором времени по этим объектам будут объявлены электронные торги, необходимая документация уже подготовлена.

Напомним, ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета о работе правительства региона за 2017 год сообщил, что перед областным правительством была поставлена задача привести в нормативное состояние дорожную сеть области и снизить места концентрации дорожно-транспортных происшествий. «Доля дорог в регионе в рамках проекта „Безопасные и качественные дороги“, отвечающих нормативным требованиям, за прошедший год увеличилась с 45% до 59%», — отметил Глеб Никитин.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год составляет 1 806,1 млн рублей, в том числе 800 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 975,5 млн рублей — из областного бюджета и 30,6 млн рублей — из местного. Всего будет отремонтировано более 134 км автодорог: более 39 км городских дорог на 32 участках, 95 км дорог регионального значения на 19 участках.

Оценить качество исполнения программы, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород».