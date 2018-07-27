В Оренбуржье вырос уровень смертности и снизилась рождаемость

В январе-июне 2018 года органами ЗАГС зарегистрировано 10691 родившийся, в том числе 5572 мальчика и 5119 девочек. Уровень рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 3,5%, уровень смертности вырос на 1,4%.

Естественный прирост населения наблюдался в Соль-Илецком городском округе и трех муниципальных районах.

В прошлом году чаще всего рождались дети в Оренбурге , Соль-Илецке и трех муниципальных районах области.

В январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдалось снижение уровня смертности от прочих причин смерти (на 14,0%) и от болезней органов дыхания (на 0,7%).