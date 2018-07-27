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Полицейские Черкесска вернули горожанам похищенную скульптуру Муму
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Полицейские Черкесска вернули горожанам похищенную скульптуру Муму 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Черкесска нашли и вернули скульптуру собаки с памятника Тургеневу, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.
Металлическая статуя Муму, пропавшая в Черкесске, оказалась в Усть-Джегуте. Злоумышленники сдали арт-объект в металлолом, откуда её забрали полицейские и вернули городу.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили двух подозреваемых в хищении фигурки с памятника писателю. Ими оказались два подростка из Черкесска, давшие признательные показания. Как сложится их судьба, зависит от следователей.
Напомним, дерзкое похищение скульптуры Муму произошло 11 июня. Отсутствие собаки у ног статуи писателя заметили бдительные горожане.
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