Полицейские Черкесска вернули горожанам похищенную скульптуру Муму

Полицейские Черкесска нашли и вернули скульптуру собаки с памятника Тургеневу, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.

Металлическая статуя Муму, пропавшая в Черкесске, оказалась в Усть-Джегуте. Злоумышленники сдали арт-объект в металлолом, откуда её забрали полицейские и вернули городу.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили двух подозреваемых в хищении фигурки с памятника писателю. Ими оказались два подростка из Черкесска, давшие признательные показания. Как сложится их судьба, зависит от следователей.

Напомним, дерзкое похищение скульптуры Муму произошло 11 июня. Отсутствие собаки у ног статуи писателя заметили бдительные горожане.