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Реконструкция ЛД «Ижсталь» начнется в первом квартале 2019 года
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Реконструкция ЛД «Ижсталь» начнется в первом квартале 2019 года 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» начнется в первом квартале 2019 года. Работы будут проведены за счет частных средств, написал на своей странице в Инстаграме первый вице-премьер республиканского правительства Александр Свинин.
«Реконструкция арены начнётся в первом квартале 2019 года за счёт частных средств», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее власти Удмуртии заявили о том, что намерены благоустроить территорию у ледового дворца до 2020 года. Речь идет о новом скейтпарке, ледовой арене, бассейне, теннисных кортах и стадионе «Зенит».
«Мы хотим с этой территорией, которая есть рядом с «Ижсталью», сделать полноценный спортивный квартал, где будет ряд объектов доступных всем жителям республики. С другой стороны, он будет благоустроен в одном стиле, чтобы создавалась атмосфера единого комплекса. При этом все это сделать мы хотим за частные деньги», — рассказал журналистам первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин. Первая часть, которую планируется благоустроить — это скейтпарк, о нем говорилось ранее. Вторая часть — это ледовая арена. Третья — «новый старый бассейн». Затем планируют улучшить территорию теннисных кортов. «Все это будет реализовано поэтапно», — рассказал журналистам в июне этого года Александр Свинин.
Ранее также стало известно о том, что КСК «Зенит» безвозмездно отдал земельный участок рядом с ледовым дворцом в собственность Удмуртии. Землю передадут в бессрочное пользование ЛД.
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