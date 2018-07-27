Более 150 жалоб на незаконную торговлю принято за полгода пунктами охраны порядка Академического района

Более 150 обращений граждан по незаконной торговле поступило за полгода в общественные пункты охраны порядка Академического района на юго-западе Москвы . Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«За полгода в общественные пункты охраны порядка района Академический Юго-Западного административного округа поступило более 150 обращений граждан с жалобами на несанкционированную торговлю. По результатам обращений проведены проверки активистами, о выявленных случаях доложено в управу и отдел внутренний дел района, возбуждено 25 дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летом чаще всего торгуют овощами, фруктами, цветами и товарами повседневного спроса. Однако все эти товары создают помехи для комфортного прохода граждан, а также могут нести угрозу для жизни граждан.

«Основной пик нелегальной торговли приходится на конец рабочего дня — с 17:00 до 19:00 возле станций метро «Академическая» и «Профсоюзная», — подчеркнули в сообщении.