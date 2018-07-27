В Балаково завод «Северсталь» отказывался платить за негативное воздействие на окружающую среду 

Управление Росприроднадзора по Саратовской области добилось от металлургического завода «Северсталь — Сортовой завод Балаково» оплаты 531 тысячи рублей. Предприятие отрицало выставленный счет по претензии за загрязнение окружающей среды. Росприроднадзор обращался с исками в Арбитражный и 12 Арбитражный апелляционный суд области. Однако эти инстанции отказывали в удовлетворении жалобы. Тем не менее Арбитражный суд Поволжского округа признал претензии обоснованными и отменил незаконные решения нижестоящих судов. С "Северсталь — Сортовой завод Балаково" взыскана недостающая часть платы в размере 531 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что воздух в Саратовской области признан одним из самых грязных в России.