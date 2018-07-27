«Черноморец» вошел в состав «Севморзавода»

ГУП «Севморзавод» проходит реорганизацию в связи с присоединением ЦКБ «Черноморец». В настоящее время завершаются мероприятия по передаче предприятия как имущественного комплекса в собственность Российской федерации . Об этом сегодня сообщил заместитель директора департамента экономического развития Владимир Ежиков.

«Цель присоединения — объединение производственного комплекса под началом завода, сохранив при этом максимум компетенций, в том числе конструкторских компетенций, которые присутствуют на ЦКБ «Черноморец». Таким образом, мы получаем возможность интеграции «Севморзавода» путем передачи в федеральную собственность совместно с нашим ЦКБ «Черноморец», — пояснил Ежиков.

ЦКБ будет переименовано в проектно-конструкторский центр, который разместится на территории завода. Это позволит оперативно взаимодействовать конструкторам с производственными подразделениями. Всем сотрудникам «Черноморца» сохранены должности и заработная плата.

Также ЦКБ сохранит и действующие контракты в рамках оборонзаказа.

«В дальнейшем стоит задача создания в Севастополе серьезного производственного блока, который в дальнейшем будет включать в себя и мощности 13-го и 771-го заводов. Этот блок будет выполнять задачи судостроению, судоремонта и плавкраностроения с конструкторским сопровождением», — отметил заместитель директора департамента.

Интеграция ЦКБ «Черноморец» в «Севморзавод» позволит также обновить производственно-техническую базу, которая уже изношена. Правительство также рассчитывает в ближайшее время закупить современное программное обеспечение, наладить взаимодействие ЦКБ с Севастопольским государственным университетом и запустить программу подготовки кадров.