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Явка избирателей на парламентских выборах в Камбодже превысила 75%
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Явка избирателей на парламентских выборах в Камбодже превысила 75% 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ПНОМПЕНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Явка избирателей на прошедших в воскресенье выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Камбоджи превысила, согласно предварительным результатам, 75%. Об этом сообщил журналистам министр информации Камбоджи Кхиеу Каньярыт.
"Неофициальные результаты, полученные после закрытия в 15:00 [11:00 мск] всех избирательных участков, свидетельствуют о том, что явка на выборах составила 75,04%", — сказал министр.
Участие в шестых в современной истории Камбоджи выборах в Нацассамблею принимали 20 местных партий. Политическим силам, которые получат большинство по итогам голосования, предстоит сформировать новый кабинет министров королевства.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии Камбоджи, среди почти 16 млн подданных королевства право голоса на нынешних выборах имеют свыше 8,38 млн граждан.
В предыдущих выборах в нижнюю палату парламента, которые прошли в июле 2013 года, приняли участие 6,73 млн человек, что составило 69,6% от общего числа зарегистрированных на тот момент избирателей.
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