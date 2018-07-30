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Выборы в Камбодже были справедливыми и прозрачными, заявили в ОП
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Выборы в Камбодже были справедливыми и прозрачными, заявили в ОП 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Делегация наблюдателей из Общественной палаты РФ, которую возглавил заместитель секретаря палаты Сергей Орджоникидзе, не зафиксировала нарушений на всеобщих парламентских выборах в Камбодже 29 июля, сообщает пресс-служба ОП РФ.
Также в состав российской делегации вошли депутаты Госдумы во главе с Алексеем Чепой и сенаторы во главе со Степаном Жиряковым. Всего в Камбодже находились около 300 иностранных наблюдателей. В день парламентских выборов в Камбодже члены ОП РФ Максим Григорьев, Артем Кирьянов, Екатерина Курбангалеева, Константин Комков и Денис Кирис посетили избирательные участки, открытых как в столице, так и в провинции.
"В итоговом заявлении российских наблюдателей отмечено, что состоявшиеся выборы имели конкурентный характер и отмечались активным участием 20 политических партий и уважением основополагающей свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций. Миссией не зафиксированы случаи принуждения при голосовании или иные нарушения. На всех наблюдаемых избирательных участках подсчет голосов производился честно, в безопасной обстановке, в соответствии с международными стандартами. Российские наблюдатели подтвердили, что считают выборы в Национальную ассамблею Камбоджи шестого созыва честными, справедливыми и прозрачными", — говорится в сообщении.
Согласно пресс-релизу, предварительные итоги выборов говорят об убедительной победе правящей Народной партии, получившей свыше 70% голосов при явке более 80%.
Добавляется, что в рамках визита делегации ОП РФ в Пномпень состоялись рабочие встречи Орджоникидзе с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном и вице-премьерами — министрами МИД и МВД, а также председателем сената Камбоджи Сай Чумом и послом России в Камбодже Дмитрием Цветковым. Кроме того, накануне дня голосования в Пномпене состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Общественной палатой РФ и Форумом гражданского общественного альянса (ФГОА) Камбоджи.
"Подписанный меморандум предусматривает в том числе объединение усилий ОП РФ и ФГОА для обеспечения сохранности своих институтов как демократических инструментов консультативного характера для организованных институтов гражданского общества и принципа открытости и сотрудничества между общественными организациями России и Камбоджи", — отмечается в сообщении.
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