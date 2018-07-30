В Камбоджи правящая партия получила на выборах все места

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . Правящая Народная партия Камбоджи (CPP) по итогам выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) получила все места, передает агентство Киодо со ссылкой на поступившие в его распоряжение результаты.

Выборы прошли в воскресенье. Явка составила 82,71%.

Как пишет агентство, СРР получила все 125 мест. Отмечается, что избирательная комиссия еще не опубликовала официальные данные.

В свою очередь издание Straits Times сообщает, что предварительные результаты появятся не ранее следующего месяца.

Премьер-министр Хун Сен неоднократно заявлял в этом году, что приход к власти оппозиции на выборах 2018 года будет означать новую гражданскую войну в Камбодже, и что он и его правительство этого не допустят. Камбоджийский лидер заявил в одном из своих выступлений, что собирается править в Камбодже еще десять лет, обеспечивая защиту от угрозы внутреннего конфликта до полного ее исчезновения.