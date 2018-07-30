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В Камбоджи правящая партия получила на выборах все места
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В Камбоджи правящая партия получила на выборах все места 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Правящая Народная партия Камбоджи (CPP) по итогам выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) получила все места, передает агентство Киодо со ссылкой на поступившие в его распоряжение результаты.
Выборы прошли в воскресенье. Явка составила 82,71%.
Как пишет агентство, СРР получила все 125 мест. Отмечается, что избирательная комиссия еще не опубликовала официальные данные.
В свою очередь издание Straits Times сообщает, что предварительные результаты появятся не ранее следующего месяца.
Премьер-министр Хун Сен неоднократно заявлял в этом году, что приход к власти оппозиции на выборах 2018 года будет означать новую гражданскую войну в Камбодже, и что он и его правительство этого не допустят. Камбоджийский лидер заявил в одном из своих выступлений, что собирается править в Камбодже еще десять лет, обеспечивая защиту от угрозы внутреннего конфликта до полного ее исчезновения.
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