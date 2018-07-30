Наблюдатели отметили организацию на парламентских выборах в Камбодже

Правящая в Камбодже Народная партия заявила об «убедительно победе» на прошедших 29 июля парламентских выборах. За нее, по информации местного ЦИК, проголосовали порядка 80 процентов пришедших на выборы избирателей. Это означает, что победители получат около 100 из 120 мест в парламенте.

Лидер Народной партии Камбоджи премьер-министр страны Хун Сен находится у власти с 1985 года и считается самым «долгоиграющим» главой правительства в мире. Главная оппозиционная «Партия национального спасения Камбоджи» была запрещена Верховным судом в 2017 году после того, как ее обвинили в сговоре с целью свержения правительства, и не принимала участия в выборах. Госдеп США уже заявил, что считает прошедшее голосование «нечестным и несвободным» и предупредил о возможных санкциях в отношении Пномпеня со стороны Вашингтона.

"Результат парламентских выборов в Камбодже закономерен, — рассказал «РГ» наблюдатель от России , директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко . — Выборы прошли в соответствии с законодательством страны. На них присутствовали большое количество наблюдателей из разных стран, и все они отметили хорошую организацию процесса голосование и незначительное количество нарушений. Что же касается США , то неудивительно, что Госдеп возмущен — в стране работает большое число НКО, которые активно спонсировали оппозицию".

Как сообщил «РГ» наблюдатель на выборах в Камбодже от Молдавии политолог Богдан Цырдя, «голосование в день выборов было корректным. Фальсификаций и подтасовок не замечено. Более того, каждому избирателю после голосования маркировали палец специальными чернилами, чтобы исключить повторное волеизъявление. Чернила, кстати, остаются на руке несколько недель».

Так же Цырдя отметил, что в выборах участвовали 20 конкурентов.

"Демократичны ли выборы в Камбодже? Скажу так: процедура выборов, несмотря на некоторые нюансы, соответствовала в целом международным стандартам, что уже много, учитывая, что эта страна не является либеральной демократией, да и не может ей быть в силу ряда причин. В Камбодже гибридный режим на стыке демократии и авторитаризма, как в подавляющем большинстве стран Азии".