Ещё
Наблюдатели отметили организацию на парламентских выборах в Камбодже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наблюдатели отметили организацию на парламентских выборах в Камбодже 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Правящая в Камбодже Народная партия заявила об «убедительно победе» на прошедших 29 июля парламентских выборах. За нее, по информации местного ЦИК, проголосовали порядка 80 процентов пришедших на выборы избирателей. Это означает, что победители получат около 100 из 120 мест в парламенте.
Лидер Народной партии Камбоджи премьер-министр страны Хун Сен находится у власти с 1985 года и считается самым «долгоиграющим» главой правительства в мире. Главная оппозиционная «Партия национального спасения Камбоджи» была запрещена Верховным судом в 2017 году после того, как ее обвинили в сговоре с целью свержения правительства, и не принимала участия в выборах. Госдеп США уже заявил, что считает прошедшее голосование «нечестным и несвободным» и предупредил о возможных санкциях в отношении Пномпеня со стороны Вашингтона.
"Результат парламентских выборов в Камбодже закономерен, — рассказал «РГ» наблюдатель от России, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Выборы прошли в соответствии с законодательством страны. На них присутствовали большое количество наблюдателей из разных стран, и все они отметили хорошую организацию процесса голосование и незначительное количество нарушений. Что же касается США, то неудивительно, что Госдеп возмущен — в стране работает большое число НКО, которые активно спонсировали оппозицию".
Как сообщил «РГ» наблюдатель на выборах в Камбодже от Молдавии политолог Богдан Цырдя, «голосование в день выборов было корректным. Фальсификаций и подтасовок не замечено. Более того, каждому избирателю после голосования маркировали палец специальными чернилами, чтобы исключить повторное волеизъявление. Чернила, кстати, остаются на руке несколько недель».
Так же Цырдя отметил, что в выборах участвовали 20 конкурентов.
"Демократичны ли выборы в Камбодже? Скажу так: процедура выборов, несмотря на некоторые нюансы, соответствовала в целом международным стандартам, что уже много, учитывая, что эта страна не является либеральной демократией, да и не может ей быть в силу ряда причин. В Камбодже гибридный режим на стыке демократии и авторитаризма, как в подавляющем большинстве стран Азии".
Что касается запрета на допуск к выборам «Партии национального спасения», то, полагает Цырдя, это не могло быть сделано без поддержки извне. Нельзя исключать, что такую поддержку оказал Китай, имеющий сильное влияние в этой стране. …
Российская Газета: последние новости
В Великобритании ужесточили правила обращения с дронами Немецкие фермеры рассказали о ситуации, близкой к стихийному бедствию Могилу разведчика Кузнецова снова осквернили во Львове
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко122
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня8
Россиянам окончательно испортили лето53
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
Решена судьба одной из зарезавших отца сестер13
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение