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«Тинькофф Мобайл» подаст в суд на ФАС из-за претензий по роумингу
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«Тинькофф Мобайл» подаст в суд на ФАС из-за претензий по роумингу 

Rambler News Service 55 минут назад
«Тинькофф банка» намерен подать иск против ФАС, обжалуя решение регулятора, признавшего рекламу услуг оператора недостоверной и нарушающей закон «О рекламе», сообщила пресс-служба «Тикькофф Мобайл».
«В «Тинькофф Мобайл» не согласны с выводами ФАС и намерены обжаловать решение в суде, как только представители мобильного оператора будут официально ознакомлены с выводами комиссии регулятора», — сообщила пресс-служба.
В компании уточняют, что «Тинькофф Мобайл» изначально ориентировался на интересы своих абонентов и уже при запуске отменил внутрисетевой роуминг во всех регионах кроме Крыма и Севастополя. Вся информация об услугах доступна на сайте и в мобильном приложении оператора.
Ранее ФАС признала недостоверной рекламу услуг связи «Тинькофф Мобайл» в социальной сети «ВКонтакте». В рекламе сообщается, что безлимитный интернет и роуминг действует на всей территории России. На сайте компании уточняется, что акция не распространяется на Крымский полуостров, который также является частью России.
Регулятор выдал «Тинькофф Мобайл» предписание о прекращении нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела и назначения штрафа, сообщала ранее пресс-служба ФАС.
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