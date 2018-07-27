«Тинькофф Мобайл» подаст в суд на ФАС из-за претензий по роумингу

Тинькофф банка » намерен подать иск против ФАС , обжалуя решение регулятора, признавшего рекламу услуг оператора недостоверной и нарушающей закон «О рекламе», сообщила пресс-служба «Тикькофф Мобайл».

«В «Тинькофф Мобайл» не согласны с выводами ФАС и намерены обжаловать решение в суде, как только представители мобильного оператора будут официально ознакомлены с выводами комиссии регулятора», — сообщила пресс-служба.

В компании уточняют, что «Тинькофф Мобайл» изначально ориентировался на интересы своих абонентов и уже при запуске отменил внутрисетевой роуминг во всех регионах кроме Крыма Севастополя . Вся информация об услугах доступна на сайте и в мобильном приложении оператора.

Ранее ФАС признала недостоверной рекламу услуг связи «Тинькофф Мобайл» в социальной сети «ВКонтакте». В рекламе сообщается, что безлимитный интернет и роуминг действует на всей территории России . На сайте компании уточняется, что акция не распространяется на Крымский полуостров, который также является частью России.

Регулятор выдал «Тинькофф Мобайл» предписание о прекращении нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела и назначения штрафа, сообщала ранее пресс-служба ФАС.