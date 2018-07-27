Проанализирована активность APT-группы, использующей кастомные вредоносы

Компания Symantec опубликовала отчет, в котором описала недавно обнаруженную кибершпионскую группу, которую специалисты антивирусного вендора назвали Leafminer. Эти киберпреступники специализируются на атаках на государственном уровне.

Leafminer, представляющая собой APT-группу, активна как минимум с начала 2017 года. Symantec обнаружила вредоносную программу этой группы на 44 компьютерах в нескольких странах.

В процессе изучения этой группы специалистам Symantec также удалось получить доступ к одному из серверов, принадлежащих злоумышленникам. Он использовался для фишинга и распространения вредоносных программ.

Также на этом сервере был обнаружен список организаций, которые Leafminer «прощупывала» на предмет слабых мест, благодаря которым в будущем можно совершить успешную кибератаку.

На сервере преступников удалось найти еще 112 файлов, среди которых была сама вредоносная программа, различные логи и другие инструменты, помогающие проводить целенаправленные атаки. Изучив все добытые данные, эксперты пришли к выводу, что группа атаковала, следуя трем основным схемам:

Компрометация серверов с последующей атакой вида watering hole, которая помогала установить на компьютеры пользователей злонамеренную программу.

Сканирование уязвимых сетей и использование эксплойтов для проникновения в них.

Попытки угадать учетные данные целевых сетей, используя подбор по словарю. После этого вредонос вручную развертывался в системе.

Примечательно, что Leafminer использовала кастомные вредоносы, которые труднее обнаружить.