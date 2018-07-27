В Вешняках своевременно ремонтируется асфальт

В районе Вешняки в первые шесть месяцев текущего года продолжался ремонт асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщил глава районной управы Сергей Махов.

Он заявил, что за эти полгода было отремонтировано в совокупности 6 923 кв.м асфальтобетонного покрытия.

Глава управы пояснил, что в зимний период работы выполнялись литой асфальтобетонной смесью, а в теплые месяцы использовали горячую смесь. К настоящему моменту был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия «большими картами» на 10 дворовых территориях района. Параллельно выполнялась замена бортового камня.

Суммарно в Вешняках было уложено 18 381 кв.м асфальтобетонной смеси и установлено 3019 погонных метров бортового камня.