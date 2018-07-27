На плоскостной стоянке на улице Юности уже можно увидеть разметку

Реконструкция плоскостной стоянки на улице Юности, вл. 9 постепенно приближается к своему завершению.

В первую очередь на этой территории были демонтированы старые коммуникации. Потом заменена электропроводка по всей стоянке. Далее были забетонированы основания под новые опоры освещения. Следующим шагом произвели планировку прилегающей территории под благоустройство и привезли грунт. На прошлой неделе площадка была заасфальтирована. Во время всех работ со стоянки и прилегающей к ней территории регулярно вывозился накапливавшийся строительный мусор.

А началась реконструкция с того, что вешняковец Юрий Колобов попросил мэра Москвы Сергея Собянина , приехавшего в наш район на встречу с жителями, вернуть автомобилистам существовавшую ранее плоскостную стоянку.

Градоначальник тогда пообещал, что плоскостная стоянка будет снова введена в эксплуатацию в третьем квартале, данный вопрос он взял под личный контроль.

В эти дни парковка ещё на шаг приблизилась к открытию: как заявил заместитель главы управы района Вешняки по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Александр Котаев, сейчас на заасфальтированную территорию наносится разметка, также устанавливаются основания для пропускной системы и укладывается бортовой камень для тротуара на прилегающей территории.