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Бывший ополченец ДНР передумал покупать криптобиржу Wex
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Бывший ополченец ДНР передумал покупать криптобиржу Wex 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Дмитрий Хавченко, ранее принимавший участие в боевых действиях ДНР, передумал приобретать криптобиржу Wex из-за провала переговоров и сложностей вывода средств клиентов. Об этом он рассказал РБК.
По словам бывшего ополченца, нынешний владелец Wex постоянно изменял дату встречи и условия сделки, а после того, как 25 июля вместо него прибыл юрист, Дмитрий Хавченко решил окончательно отказаться от идеи покупки. Ранее стороны обговаривали полную передачу прав собственности за $3-5 млн Другой причиной стало существенное завышение курса биткоина на Wex и то, что обмен криптовалют на фиат доступен только через «Яндекс. Деньги» с 55% комиссией.
Однако Дмитрий Хавченко не отступает от своего плана создания «патриотической» торговой платформы, зарегистрированной в одной из самопровозглашенных республик. Он утверждает, что сейчас ведет переговоры о покупке криптобиржи Exmo. Хотя руководство самой площадки этого не подтверждает.
Похоже, что сформировалась тенденция перенесения значимых событий криптоотрасли на осень, ей уже следует SEC, G20 и соучредитель Uber.
текст: Иван Маличенко, фото: Дмитрий Хавченко / Окно в Донбасс
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