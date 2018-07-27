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Ближайший к Лосинке бахчевой развал откроется на улице Летчика Бабушкина
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Ближайший к Лосинке бахчевой развал откроется на улице Летчика Бабушкина 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
«Арбузный» сезон стартует в столице 1 августа. Ближайшая к Лосинке специализированная точка по торговле арбузами и дынями заработает на улице Летчика Бабушкина.
— В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов планируется размещение бахчевого развала по адресу ул. Летчика Бабушкина, 31, — пояснили в префектуре округа.
Всего таких точек на территории СВАО будет десять. Каждая оборудована кассовым аппаратом, а продукция в обязательном порядке имеет сертификат качества. Сезон продлится до 1 октября. (иб)
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