В Туве археологи приступили к раскопкам древнего кургана

республике Тува проводят раскопки древнего захоронения Туннуг. Об этом сообщили в Русском географическом обществе, сотрудники которого отправились в археологическую экспедицию.

Экспедиция «Туннуг» в республику Тыва стартовала в начале июня 2018 года. Её возглавляет председатель Красноярского краевого отделения Русского Географического Общества Игорь Спириденко.

Курган Туннуг расположен в Уюкской котловине. Учёные предполагают, что захоронение является самым крупным и самым ранним скифским памятником в этом регионе и относится примерно к 9 веку до н.э. Возле основного захоронения археологи обнаружили ещё два кургана скифской эпохи.

Тимур Садыков. «Оказалось, что это очень насыщенный курганный могильник — уже найдены как минимум два дополнительных кургана скифского времени, очень много объектов начала нашей эры и какую-то огромную каменную вымостку, которую пока не можем датировать. Стало ясно, что курган Туннуг функционировал в очень богатом и разнообразном окружении» — отмечает старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук

В тувинской «Долине Царей» кроме Туннуга находятся и знаменитые курганы Аржаан-1 и Аржаан-2 и множество «царских» курганов скифского времени. Здесь были сделаны важные исторические находки. Благодаря тому, что курган Туннуг частично расположен в вечной мерзлоте, существует высокая вероятность обнаружить под каменной насыпью объекта сохранившуюся органику и разнообразные артефакты. Возможно, именно здесь могут находиться мумии скифских царей.

Археологи ещё не приступали к раскопкам непосредственно самого кургана Туннуг, они пока лишь проводят работы по его периметру. Тем не менее, уже удалось обнаружить уникальные исторические объекты. Среди них — три наконечника стрел (каменный, бронзовый и железный), бронзовый предмет раннескифского периода, каменные круги, глиняные черепки, фрагменты керамики, а также три человеческих скелета и кости животных. Многие предметы глубокой древности хорошо сохранились.