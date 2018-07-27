В Туве археологи нашли два кургана со скифскими захоронениями

В Уюкской котловине в пойме реки Уюк археологи обнаружили два кургана со скифскими захоронениями IX века до нашей эры, сообщает телеканал «360».

В Уюкской котловине археологи обнаружили насыщенный курганный могильник Туннуг и два могильника, относящиеся к скифской эпохе.

По словам старшего научного сотрудника Института истории материальной культуры Российской академии наук Тимура Садыкова, найденное захоронение самое крупное и самое, это самый ранний скифский памятник в регионе.

Специалисты ещё не начали раскопки основного кургана, однако им уже удалось обнаружить уникальный артефакты — наконечники стрел, глиняные черепки, фрагменты керамики, три человеческих скелета и кости животных.

Из-за того, что захоронение частично находится в вечной мерзлоте, у археологов есть шанс найти сохранившуюся органику и разнообразные артефакты.