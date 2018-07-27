В Туве археологи нашли два кургана со скифскими захоронениями 

В Уюкской котловине в пойме реки Уюк археологи обнаружили два кургана со скифскими захоронениями IX века до нашей эры, сообщает телеканал «360».
Экспедиция в Туве была организована Русским географическим обществом (РГО) при участии Института истории материальной культуры РАН и Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации. На раскопках работают известные археологи и волонтеры из разных уголков мира — России, США, Канады, Франции, Индии, Эквадора и Латвии.
В Уюкской котловине археологи обнаружили насыщенный курганный могильник Туннуг и два могильника, относящиеся к скифской эпохе.
По словам старшего научного сотрудника Института истории материальной культуры Российской академии наук Тимура Садыкова, найденное захоронение самое крупное и самое, это самый ранний скифский памятник в регионе.
Специалисты ещё не начали раскопки основного кургана, однако им уже удалось обнаружить уникальный артефакты — наконечники стрел, глиняные черепки, фрагменты керамики, три человеческих скелета и кости животных.
Из-за того, что захоронение частично находится в вечной мерзлоте, у археологов есть шанс найти сохранившуюся органику и разнообразные артефакты.