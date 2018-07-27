Жителей Ставрополя восхитило огромное грозовое облако с молниями, застывшее в небе 

Ставропольчане заметили в ночное время ужасающее аномальное явление.
В четверг, 26 июля жители Ставрополя стали свидетелями удивительного явления: в небе появилось огромное грозовое облако с молниями внутри. На протяжении долгого времени оно «плавало» над городом, вызывая недоумение у горожан.
Предполагается, что грозовое облако пришло с Невинномысска, где в этот день выпала недельная норма осадков. Необычное явление запечатлел на видео один из очевидцев, после чего выложил ролик на Youtube.
Пользователи Сети по разному отреагировали на увиденное: кто-то восхитился природным явлением, а кто-то не на шутку перепугался.
Некоторые припомнили античных богов, пошутив, что Зевс вместе со своими поданными, вероятно, решили устроить вечеринку.