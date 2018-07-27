Саратовцев приглашают на виртуальную экскурсию по городам региона

В понедельник, 30 июля, в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки пройдет тематическое мероприятие « Саратовская область : туристический путеводитель». В нем примут участие около ста человек в возрасте от 30 до 60 лет.

В рамках виртуального путешествия участники смогут «пройтись» по центральным улицам Саратова и получить познавательную информацию о памятных местах города, а также познакомиться с достопримечательностями Вольска Хвалынска , Энгельса, Маркса, а также приобщиться к событийному туризму, который активно развивается на территории области.

Посетители откроют для себя разнообразные региональные фестивали, праздники и интересные туристические маршруты.

"С помощью современных информационных дисплеев, обеспечивающих широкий и качественный диапазон просмотра, будут демонстрироваться тематические ролики и осуществляться видеоряд, значительно дополняющий информационную составляющую мероприятия", — рассказали организаторы.

В будущем планируется, что виртуальные путешествия будут проходить в библиотеке еженедельно.