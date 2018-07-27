«Мы против съемки — вдруг бабушка узнает!»: в Стерлитамаке судят крупнейшую в России наркогруппу

Тяжба в городском суде тянется уже два года

На скамье подсудимых в Стерлитамаке — участники самой большой за всю историю Башкирии России преступной группировки. 51 человека задержали в конце 2014 года — их обвинили в незаконном обороте наркотиков по всей стране — от Череповца на севере до Белгорода на юге, и Кемерово на востоке региона, и участии в ОПГ. Трое организаторов до сих пор на свободе, их ищет Интерпол

Семь человек посадили почти сразу, как только в 2016 году начался суд. На этом азарт иссяк: по-прежнему на скамье подсудимых 43 человека. Причем только 17 из них дожидаются решения Фемиды под стражей: 26 членов наркобанды находятся под домашним арестом, успевая радоваться жизни, растить детей и заводить новых.

Об особенностях громкого дела и «долгоиграющего» судебного разбирательства — в материале Ufa1.

Город для раскрутки выбирали… дротики

Чтобы понимать иронию ситуации, обратимся к истории вопроса.

До того, как пасть от руки оперативников службы по контролю за оборотом наркотиков, расползшийся по всей стране бизнес по продаже зелья успел просуществовать около года.

Химией торговали через интернет-магазин. Устройству коммуникации мог позавидовать любой онлайн-шоп: наряду с операторами, принимавшими заказ, и закладчиками, распихивающими дозу по всевозможным щелям и трещинам, здесь была своя служба безопасности, рекламы и логистики.

Товар рекламисты расхваливали на веб-форуме, посвященном продажам курительных смесей. Не стеснялись рисовать телефоны и название магазина в подъездах, на заборе и асфальте, и вообще, где только пишется. Завлекали покупателей и акциями — раздавали пробники бесплатно, а в благодарность нужно было всего лишь написать в форуме позитивный отзыв:

— Нормальный магазин, никогда не кидает!

Телефонные переговоры вели через виртуальный номер, а в интернет выходили через виртуальную же частную сеть VPN — чтобы было невозможно отследить. За обеспечение связи отвечали безопасники, они же боролись и с конкурентами, чьи палатки попросту поджигали. Если кого-то из участников группы подозревали в воровстве, охранник отправлял обманщика на «Полиграф».

За товаром логисты вылетали в Москву , тарились, забивая до отказа картофельные мешки, и на такси разъезжались восвояси.

— На закуп давалось до 900 тысяч рублей в месяц, ездили каждую неделю. По возвращении на квартирах опрыскивали «дурью» аптечную ромашку, сушили и фасовали, — рассказал источник Ufa1, который участвовал в разработке наркодельцов.

Курск, Одинцово, В считанные месяцы сеть продаж натянули на десятки городов: Ярославль Саратов , Белгород, Тольятти , Иваново, Астрахань Самара , Воронеж, Нижний Новгород, Балашиха Люберцы , Кемерово. Выбирали новую цель оригинально — кидали в карту страны дротики: куда игла попадет, там и обоснуются.

Материалы по делу передали в суд в 2016 году

Свои «на районе»

Покупатели отравы даже не догадывались, что управленцы магазина сидят в башкирском Стерлитамаке.

Как установили сотрудники управления ФСКН Башкирии, контролировал работу и отвечал за расширение рынка сбыта по всей российской сети 30-летний житель Стерлитамака Марат (здесь и далее имена изменены — прим. ред.). Он же курировал подразделение Ярославль-Тольятти-Белгород-Саратов-Череповец. Ежедневно Марат собирал данные по выручке сети и своим городам, и передавал организатору. Установить, кто это был, так и не удалось. По данным ФСКН России, ниточка тянулась в Незалежную.

Понятно, что в одиночку справиться с такими объемами было нереально, ведь магазин был самым крупным в стране. Марат вовлек в ОПГ жену, всех своих знакомых и родственников, другими словами, пол Стерлитамака и несколько человек из соседнего Ишимбая. Тем, кому доверял больше других, отдал управление другими подразделениями: некий 35-летний Михаил, тоже уроженец Стерлитамака, руководил сеткой Балашиха-Химки-Люберцы-Кемерово.

Деньги носили сумками и гоняли на Maserati

Как правило, сотрудники «магазина» нигде не работали, многие даже не имели судимостей и свой товар не употребляли. Те же, кто подсел, особенно не церемонились — отщипывали зелье из закладок клиентов.

За работу участникам ОПГ платили зарплату: 2,5 тысяч в сутки получал оператор, 3 тысячи — закладчик. Тем, кто сидел выше, и в карман падало больше: топовые руководители ездили на Lamborghini, Maserati, Land Rover и ни в чем себе не отказывали.

— Один из участников ОПГ признался, что раз в месяц привозил матери деньги, набивая доверху спортивную сумку, — рассказал источник Ufa1.

«Вали за границу»

Глобальный прокол случился в августе 2014 года. То ли зарубежный поставщик смухлевал, то ли сами сетевики что-то напутали, но только вдруг по всей России стали массово умирать люди. Эксперты установили — народ гибнет от отравления курительными смесями.

Сургут, Нижегородская область, Москва, Кировская область Чувашия , Кубань — к концу года число погибших достигло 26 человек, 240 оказались в больнице. Всего же за помощью медиков обратились чуть больше 1000 человек в возрасте до 40 лет, среди них было примерно 50 подростков.

В Башкирии в сводки скорой помощи попал Нефтекамск : в больнице с отравлением веществом неизвестной этиологии, похожим на наркотик, оказались 39 человек в возрасте от 16 до 30 лет, еще пятеро подростков скончались за пределами медучреждений.

Почувствовав неладное, организаторы наркобизнеса ударились в бега. В материалах дела есть запись телефонного разговора Марата с двоюродной сестрой.

— Вали за границу, — велел руководитель родственнице.

Поддерживать подсудимых на процессе приходят друзья и родственники

500 томов уголовного дела

К счастью, сбежать успели не все.

— Спецоперации по поимке участников наркосообщества проходили в два этапа (октябрь, декабрь 2014 года) одновременно в нескольких городах России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 51 человека, у членов банды полицейские изъяли свыше 28 килограммов наркотиков. Выявили легализацию преступных доходов на сумму более 35 млн рублей, — рассказали корреспонденту Ufa1 бывшие сотрудники наркоконтроля Башкирии.

За два года следствия к производству о незаконном обороте наркотиков приобщили 145 уголовных дел. В суд материалы возили на тележке — в общей сложности там было 490 томов.

Семеро из задержанных, в основном, это были значимые фигуры, сразу пошли на сделку со следствием и выдали сообщников. Когда в 2016 году над ними начался суд, они первыми получили свои сроки — от 3,6 до 4,7 лет, и уже отбывают наказание.

Фотографировать в зале заседаний запретили, зато разрешили рисовать. На картинке: за решеткой поместили подсудимых, девять скамей напротив были заполнены слушателями до отказа.

«Домашний» суд или «цыганочка» с выходом

Почему же застопорилась тяжба? Заседания исправно назначают по пять каждый месяц, но за два года состав подсудимых так и не изменился: судят все тех же. Понятно, что собрать столько людей вместе задача не из легких: 26 членов наркобанды находятся под домашним арестом, практически у всех из 43 есть адвокат.

Едем в Стерлитамак выяснять, что же такое происходит в зале суда и мешает вершить правосудие.

Июльский город промышленников зелен и свеж. Даже не скажешь, что здесь находятся три кита «большой химии» — заводы «Сода», «Каучук» и нефтехимический, где работает полгорода. У здания суда и в холле мнется толпа, в зале заседаний не протолкнуться — это преимущественно группа поддержки подсудимых. В ожидании судьи люди здороваются, приветливо перекидываясь дежурными фразами — видимо, за четыре года следствия и суда уже успели сродниться. Да и вообще в Стерлитамаке так принято: при населении в 280 тысяч человек, здесь все всё друг о друге знают, и оставаться замкнутым трудно. Общее впечатление, надо сказать, публика производит странное — словно и не суда ждут, а собрались на именинах у родственника.

На решетке, где веселятся подсудимые, виснут девчонки: парни, не стесняясь, их тискают, просовывая руки через прутья, страстно лобызают и заливаются счастливым смехом. Это жены, они же подсудимые, которых перевели на домашний арест — растить детей и собирать мужьям-арестантам паек. Вот такой семейный подряд. И в горе, и в радости, и в наркобизнесе.

— Вы с какого канала? — сверкая вставным зубом, поинтересовался парень с наколкой на полпредплечья: «Не отступай перед невзгодами». — Мать, мы прославились — журналисты нами заинтересовались!

— Гнать надо журналистов, — дама в очках энтузиазм сына не разделяла. — Из-за них родителям места в зале не хватает!

— Зачем же гнать? Вы не стесняйтесь, мы сейчас конвой попросим, вам решетку откроют. А вечером в изоляторе будет интервью, — зычно крикнул из-за прутьев смуглый подсудимый брюнет, похожий на цыгана. Зал грянул одобряющим хохотом.

В 11:30 зал подскочил как по команде — с 30-минутным опозданием вошел судья.

— Подсудимый Петров, полчаса уже прошло — почему вас нет? — служитель закона принялся отчитывать помятого паренька.

— Ваша честь, проспал — будильник сломался, — бормотал себе под нос нарушитель.

— Ладно, на этот раз у нас накладки — адвокат одного из подсудимых заболел, заседание отложим, а так ваше поведение недопустимо! — беззлобно пожурил его судья и объявил о перерыве на два с половиной часа.

Всех попросили покинуть здание суда. В ожидании замещающего защитника, подсудимых обещали покормить обедом.

Слева у трибуны — судебные приставы, справа за столом — судья

«На детей будут показывать пальцем!»

Изнывая от 30-градусной жары, мы вскоре запросились обратно в суд, поближе к кондиционеру.

— Ну, сколько повторять — обед до двух часов, — недовольно проворчал пристав, и закинул в рот пригоршню семечек — все веселее время коротать.

Процесс начался только в половине третьего… с разбора полетов журналистов.

— Давайте обсудим поступившие ходатайства: корреспонденты просят разрешить им фото— и видеосъемку. Хочу напомнить, заседание является открытым, присутствовать в зале и вести аудиозапись они имеют право, — вынес вопрос на голосование судья.

— Против, против! — возмущенно всколыхнулся зал.

— Моей бабушке 90 лет, она не знает, что я под судом. Если узнает, расстроится и умрет — кто будет виноват?! — аргументировал все тот же темноволосый парень, который приглашал открыть решетку.

— Наши дети пойдут в детский сад — на них будут показывать пальцем! — взяла слово блондинка, которая целовалась с подсудимым.

— Ваша честь, — поднялся чей-то адвокат. — Вина подсудимых не доказана, возможно, их еще оправдают. Съемка нарушит их гражданские права.

На том пишущей братии зал суда пришлось покинуть — в надежде, что хотя бы приговор удастся снять. Если, конечно, до него дойдет дело.

Обижаться на судью никто из нас не стал. Очевидно, что будь в зале хоть один пострадавший от рук наркобанды, градус вальяжности присутствующих резко пошел бы на убыль. Кроме того, быть более твердым и решительным в маленьком городе, где, куда ни глянь — родственник подсудимого, крайне сложно. Вот если бы процесс перенесли на Сахалин, ждать два года приговора точно не пришлось.

Подсудимым за решеткой было очень тесно

«Полагаем, что суд вскоре завершится»

Участники группировки настаивают, что якобы о существовании друг друга, а тем более организованной сети, не имели представления — дескать, поэтому судить их за членство в ОПГ нельзя. Разве что только за сбыт. Но ведь и торговля наркотиками — преступление, за которое предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Тем не менее, гособвинение настроено оптимистично.

— Процесс идет в отношении 43 подсудимых, среди них семь девушек. Ранее в отношении семи лиц было заключено досудебное соглашение, приговоры по ним вынес в 2015-2016 годах Стерлитамакский городской суд. Подсудимых обвиняют в ряде преступлений, связанных со сбытом наркотических средств на территории разных субъектов Российской Федерации, в том числе в Башкирии, в крупных и особо крупных размерах, — пояснил Сергей Лаптев , помощник прокурора Стерлитамака. — Обвинение считает, что данные лица действовали в составе преступного сообщества, которое является наивысшей формой преступной организованности и сплочённости. Подсудимые — люди в возрасте до 30-35 лет, были среди них и неработающие, и студенты вуза. Ввиду того, что дело представляет значительный объем, потребуется еще несколько судебных заседаний. Я полагаю, что в течение нескольких месяцев суд должен завершиться.

Гособвинитель настроен оптимистично