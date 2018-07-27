В Милане открылся Apple Store с входом-водопадом по проекту Fosters + Partners

Магазин расположен в центре города на Piazza del Liberty, рядом с популярной пешеходной шоппинг-улицей Корсо Витторио Эмануэле.

Фото: Apple

Вход в Apple Store оформлен в виде амфитеатра, стеклянную конструкцию над площадью украшает искусственный водопад. Это первый магазин Apple, построенный в Италии в рамках сотрудничества компании с бюро Foster + Partners.

Фото: Apple

На площади, выполненной из распространенной в Милане породы камня Beola Grigia, круглый год будут проходить различные мероприятия. Предполагается, что стеклянный купол может вечерами выполнять функцию экрана для кинопоказов. На открытой территории также высадили 14 деревьев гледичии.

Торговая зона расположена под землей, в помещении собираются проводить воркшопы по фотографии, кинопроизводству, дизайну и музыке.

Фото: Apple

«Работать на одной из исторических площадей Италии — это одновременно большая ответственность и прекрасный вызов. Мы соединили два основополагающих элемента итальяских площадей, воду и камень, добавив стеклянный портал. Это новый опыт ощущений: посетители входят в магазин через каскадный фонтан, который будто бы окутывает их», — рассказал главный дизайнер Apple Джонни Айв.