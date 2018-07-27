В воронежском аэропорту планируют запустить систему Tax Free

В международном аэропорту Воронеж могут запустить систему Tax Free, об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.

Систему, которая позволяет иностранцам возвращать НДС за купленные в России товары, ввели в нашей стране с апреля. Как рассказали в региональной таможне, в случае успеха пилотного проекта такая услуга появится и в воронежском аэропорту.