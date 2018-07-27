В воронежском аэропорту планируют запустить систему Tax Free 

В международном аэропорту Воронеж могут запустить систему Tax Free, об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.
Систему, которая позволяет иностранцам возвращать НДС за купленные в России товары, ввели в нашей стране с апреля. Как рассказали в региональной таможне, в случае успеха пилотного проекта такая услуга появится и в воронежском аэропорту.
Для получения права возврата НДС иностранному гражданину необходимо в течение суток приобрести товары на сумму не менее 10 тысяч рублей в одном из магазинов-участников системы Tax Free. Список участников утвержден Минпромторгом России. Товары необходимо вывезти в течение трех месяцев со дня их покупки.