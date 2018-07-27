Картельный сговор обошёлся «Донавтовокзалу» в 10 млн рублей

«Донавтовокзал» уже не первый раз привлекает внимание УФАС . Штрафы множатся, но владельцы исправлять недочеты в работе и не планируют. Однако на этот раз сумма уж больно солидная. Десять миллионов рублей штрафа от УФАС предстоит заплатить «Донавтовокзалу» за картельный сговор между владельцами автовокзала и компанией по продаже билетов ООО «Транс Сервис». Схема мошенничества проста, сотрудники вокзала перенаправляли клиентов в кассы «Транс сервиса», умалчивая о наличии других выгодных маршрутов.

«Это ущемляет как интересы пассажиров, которым приходится приобретать более дорогие билеты, так и добросовестных перевозчиков, имеющих оформленные надлежащим образом паспорта маршрутов, заключивших договоры на реализацию билетов с ПАО «Донавтовокзал» и теряющих потенциальных клиентов. Неправомерные действия «Донавтовокзала» и «Транс Сервиса», рейсы которого выполнялись чаще, а билеты имели более высокую цену, негативно влияли на конкуренцию на рынке пассажирских перевозок», — пояснили в УФАС порталу Donnews

Автовокзал Ростова погряз в долгах перевозчикам. Суды следуют один за другим, однако даже приставы не могут приструнить руководство «Донавтовокзала». Долги компании перед транспортниками превысили 100 млн рублей, в общей сложности своих денег ждут 17 компаний.