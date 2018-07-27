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ФАС оштрафовала две ростовские транспортные компании за картельный сговор
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ФАС оштрафовала две ростовские транспортные компании за картельный сговор 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Ростовской области оштрафовало более чем на 10 млн рублей ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» за участие в картельном сговоре. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба управления.
"Двадцать седьмого июля Ростовское УФАС России завершило работу по привлечению участников картельного сговора — ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ. Совокупный размер штрафа превысил 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
По данным УФАС, сотрудники ПАО «Донавтовокзал» перенаправляли пассажиров в кассы ООО «Транс сервис» «при наличии других аналогичных, а зачастую и более выгодных для потребителей маршрутов». Как сообщает УФАС, данные действия «ущемляют как интересы пассажиров, которым приходится приобретать более дорогие билеты, так и добросовестных перевозчиков».
"Неправомерные действия ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис», рейсы которого выполнялись чаще, а билеты имели более высокую цену, негативно влияли на конкуренцию на рынке пассажирских перевозок и способствовали необоснованному перераспределению пассажиропотока, в результате чего повлекли за собой административное наказание", — сказали в управлкнии.
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