ФАС оштрафовала две ростовские транспортные компании за картельный сговор

"Двадцать седьмого июля Ростовское УФАС России завершило работу по привлечению участников картельного сговора — ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ. Совокупный размер штрафа превысил 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным УФАС, сотрудники ПАО «Донавтовокзал» перенаправляли пассажиров в кассы ООО «Транс сервис» «при наличии других аналогичных, а зачастую и более выгодных для потребителей маршрутов». Как сообщает УФАС, данные действия «ущемляют как интересы пассажиров, которым приходится приобретать более дорогие билеты, так и добросовестных перевозчиков».

"Неправомерные действия ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис», рейсы которого выполнялись чаще, а билеты имели более высокую цену, негативно влияли на конкуренцию на рынке пассажирских перевозок и способствовали необоснованному перераспределению пассажиропотока, в результате чего повлекли за собой административное наказание", — сказали в управлкнии.