«Крымэнерго» в Перевальном построит новую современную подстанцию

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 июл — РИА Новости Крым . В селе Перевальное Симферопольского района до конца 2018 года появится новая современная подстанция. Об этом сообщается на сайте ГУП РК «Крымэнерго». Она будет предназначена для электроснабжения военных городков и жителей села.

"Данная подстанция будет первым в ГУП РК «Крымэнерго» энергообъектом закрытого типа. По сравнению с традиционной схемой размещения оборудования, КРУЭ более компактно — его площадь меньше площади открытых распределительных устройств в 10-20 раз, так как все токоведущие части находятся в металлических трубах, наполненных элегазом (диэлектрик, используемый для изоляции — ред.), что позволяет сократить расстояния между частями электроустановки", — говорится в сообщении предприятия.

Общая стоимость проекта составляет 620 млн руб и реализован он будет до конца 2018 года.