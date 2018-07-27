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«Крымэнерго» в Перевальном построит новую современную подстанцию
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«Крымэнерго» в Перевальном построит новую современную подстанцию 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В селе Перевальное Симферопольского района до конца 2018 года появится новая современная подстанция. Об этом сообщается на сайте ГУП РК «Крымэнерго». Она будет предназначена для электроснабжения военных городков и жителей села.
"Данная подстанция будет первым в ГУП РК «Крымэнерго» энергообъектом закрытого типа. По сравнению с традиционной схемой размещения оборудования, КРУЭ более компактно — его площадь меньше площади открытых распределительных устройств в 10-20 раз, так как все токоведущие части находятся в металлических трубах, наполненных элегазом (диэлектрик, используемый для изоляции — ред.), что позволяет сократить расстояния между частями электроустановки", — говорится в сообщении предприятия.
Общая стоимость проекта составляет 620 млн руб и реализован он будет до конца 2018 года.
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