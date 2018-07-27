В Тимирязевском подвели итоги работы полиции за первую половину года

В актовом зале Первого московского кадетского корпуса, который расположен на улице Вучетича, состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности полиции за первое полугодие 2018 года. На мероприятии присутствовали представители ОУР УВД по САО, Коптевской межрайонной прокуратуры , местного отдела полиции. Об этом рассказали в отделе по работе с населением управы Тимирязевского района. — Был заслушан доклад начальника ОМВД России по Тимирязевскому району Эдуарда Макеева, а также прозвучали итоговые отчеты руководителей служб, — поделился представитель управы. Напомним, ближайший прием населения Эдуард Макеев проведет 30 июля в здании ОМВД по адресу Локомотивный проезд, д. 17. Задать вопросы желающие смогут с 17.00 до 20.00. (мю)