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В Тимирязевском подвели итоги работы полиции за первую половину года
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В Тимирязевском подвели итоги работы полиции за первую половину года 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В актовом зале Первого московского кадетского корпуса, который расположен на улице Вучетича, состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности полиции за первое полугодие 2018 года. На мероприятии присутствовали представители ОУР УВД по САО, Коптевской межрайонной прокуратуры, местного отдела полиции. Об этом рассказали в отделе по работе с населением управы Тимирязевского района.
— Был заслушан доклад начальника ОМВД России по Тимирязевскому району Эдуарда Макеева, а также прозвучали итоговые отчеты руководителей служб, — поделился представитель управы.
Напомним, ближайший прием населения Эдуард Макеев проведет 30 июля в здании ОМВД по адресу Локомотивный проезд, д. 17. Задать вопросы желающие смогут с 17.00 до 20.00. (мю)
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