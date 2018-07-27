Ямальцы не следят за своими миллионами. Очередной случай «интернет-гипноза»

На Ямале жители продолжают попадаться на уловки мошенников. Очередной случай произошел в Ноябрьске. Местная жительница, не почувствовав подвоха, рассталась с накопленным миллионом, а точнее 1 миллионом 287 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Проверка показала, что заявительница летом на сайте «Авито.ру» разместила объявление о продаже автомобиля «Ниссан» с указанием номера телефона. Через несколько дней ей позвонила неизвестная женщина и сказала, что хочет купить автомобиль и готова перечислить залог. После того, как потерпевшая сообщила свои реквизиты, ей позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что его супруга перевела по ошибке всю сумму за автомобиль, и попросил вернуть ошибочно переведенную сумму на его банковскую карту.

Ноябрянка, ни о чем не подозревая, перевела на счет мошенников 1 миллион 287 тысяч рублей. После этого, проверив свой лицевой счет, поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело.

Полиция города Ноябрьска в очередной раз напоминает гражданам о том, что при заключении виртуальных сделок во избежание утраты своих денежных накоплений следует проявлять бдительность и не перечислять денежные средства на реквизиты незнакомым.