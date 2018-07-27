Для участников международного конкурса «Военное ралли» подготовили более 26 автомобилей и 11 тонн дизельного топлива

Кроме того, на склад для эксплуатации техники в горно-пустынной местности завезены запасные части, инструменты и принадлежности для обслуживания автомобилей техническим персоналом.

Для участников конкурса «Военное ралли», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2018 и откроется 29 июля в Кызыле, подготовили более 11 тонн дизельного топлива и 26 автомобилей «Тигр», КамАЗ и «Урал» с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Кроме того, на склад для эксплуатации техники в горно-пустынной местности завезены запасные части, инструменты и принадлежности для обслуживания автомобилей техническим персоналом. Команды из России, Узбекистана и Египта закрепили за экипажами вверенную им технику, проверили ее состояние и провели техническое обслуживание.

Команда Китая будет принимать участие в соревнованиях на своих автомобилях «Богатырь» с колесной формулой 4х4, а также грузовиках «Сыцюй» 4х4 и «Люцюй» 6х6.

С военнослужащими всех стран были проведены практические занятия по изучению контрольных карт и навигационного оборудования, которые экипажи будут использовать на маршруте. Инструкторы также обучили их правилам пользования и ведению переговоров с помощью портативных радиостанций шестого поколения «Азарт», а также провели занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Открытие международного конкурса «Военное ралли -2018» пройдет на центральной площади Арата города Кызыл 29 июля в 10:00 по местному времени. Для участников и гостей церемонии будут организованы показательные выступления разведывательного подразделения мотострелкового соединения, а также концертная программа творческих коллективов города.