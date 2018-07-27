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Володин обозначил основные задачи международной деятельности Госдумы
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Володин обозначил основные задачи международной деятельности Госдумы 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная деятельность Госдумы должна быть направлена на защиту и продвижение интересов России, развитие двусторонних отношений, а также укрепление экономического сотрудничества с другими странами, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании в пятницу.
Володин назвал заметным событием прошедшей сессии форум «Развитие парламентаризма», прошедший в июне этого года. По его словам, поступают обращения сделать форум ежегодным.
«Говоря о международной деятельности Государственной думы, хочу еще раз подчеркнуть необходимость работать на конечный результат. На защиту и продвижение интересов нашей страны, развитие двусторонних отношений, решение актуальных вопросов и укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества. В этой связи нам необходимо использовать новые форматы парламентской работы», — сказал Володин.
По его словам, также важно формировать межпарламентское взаимодействие на основе содержательной повестки. В этой связи Володин отметил эффективность работы в рамках межпарламентских комиссий, которая позволяет конкретизировать вопросы, требующие решения, дисциплинирует обе стороны в развитии диалога.
«В сочетании с взаимодействием профильных комитетов и парламентских фракций со своими партнерами в других странах это делает работу в рамках парламентского измерения более системной и, что самое главное, более результативной», — отметил Володин.
По материалам: ria.ru
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