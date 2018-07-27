В Пензе починят трассу «Ленинский лесхоз — с. Богословка» за счет сэкономленных на ремонте денег

Пензенской области продолжается ремонт автодорог в рамках приоритетной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Ремонт некоторых магистралей будет сделан дополнительно благодаря грамотному использованию стройматериалов и экономии средств.

Как сообщает пресс-служба регионального Министерства строительства и дорожного хозяйства, автомобильная дорога «Ленинский лесхоз — село Богословка» включена в федеральный проект за счет средств, оставшихся в результате экономии при проведении торгов. Протяженность ремонтного участка составит 2300 метров.

По данным областного Минстроя, в настоящее время подрядная организация провела работы по устранению пучин, фрезерованию и устройству выравнивающего слоя на всем протяжении ремонтного участка. На сегодняшний день ведутся работы по устройству верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона и обустройству обочин.

«При благоприятных погодных условиях к концу этой недели подрядная организация завершит работы по ремонту покрытия автодороги», — уточнили в пресс-службе министерства.

Кроме того, администрации городских округов и муниципальных районов Пензенской области готовят необходимую документацию, чтобы осуществить ремонт дорог местного значения при использовании субсидий дорожного фонда.

По информации пресс-центра областного правительства, в следующем году в регионе намерены отремонтировать более 226 километров дорог местного значения. Несколько субъектов области уже успели справиться с поставленной губернатором задачей и сдали всю необходимую документацию.