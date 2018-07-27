Главе Архангельской области представили шесть кандидатов на пост главы Ненецкого АО 

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Губернатору Архангельской области Игорю Орлову представлено шесть кандидатов на должность главы Ненецкого автономного округа во время его поездки в НАО и проведения консультаций с представителями общественно-политических объединений региона.
"Главной целью визита в Ненецкий [автономный] округ были встречи с общественно-политическими объединениями региона. Они предложили своих кандидатов, которых я в свою очередь, в соответствии с законодательством, должен представить президенту России, он представит кандидатуры для голосования в окружном собрании депутатов НАО. Мне представлены шесть кандидатур от четырех партий", — сказал ТАСС Орлов по итогам поездки.
"Единая Россия" предложила три кандидатуры на должность губернатора Ненецкого автономного округа — врио губернатора региона Александра Цыбульского, главы сельхозкооператива «Заполярье» Михаила Кислякова и руководителя Тельвисочного сельсовета НАО Александра Чурсанова. От КПРФ представлена пенсионер, экс-глава администрации Нарьян-Мара (2012-2017 г.г.) Татьяна Федорова. Партия «Родина» предложила кандидатуру депутата окружного собрания НАО Андрея Ружникова. От ЛДПР выдвинута кандидатура депутата регионального парламента Андрея Смыченкова.
Губернатор Архангельской области в ближайшее время представит на рассмотрение президента РФ до пяти кандидатур, после чего глава государства внесет в окружной парламент три кандидатуры, по которым состоится голосование. Избранным будет считаться кандидат, набравший большинство голосов депутатов Заксобрания округа. Если ни один кандидат не набирает необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов. По его итогам избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов депутатов. Новому составу депутатского корпуса округа предстоит выбрать главу региона не позднее 25 октября 2018 года.
В 2013 и 2015 годах были внесены поправки в федеральное законодательство, согласно которым субъекты РФ имеют право заменять прямые выборы главы субъекта процедурой избрания региональным парламентом. В настоящее время прямой порядок выборов руководителей субъектов РФ применяется в 75 регионах. В автономных округах, согласно федеральному законодательству, руководители избираются по согласованию с губернатором области, в состав которой входят эти округа. Для Ненецкого АО это Архангельская область.