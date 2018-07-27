Главе Архангельской области представили шесть кандидатов на пост главы Ненецкого АО

"Главной целью визита в Ненецкий [автономный] округ были встречи с общественно-политическими объединениями региона. Они предложили своих кандидатов, которых я в свою очередь, в соответствии с законодательством, должен представить президенту России, он представит кандидатуры для голосования в окружном собрании депутатов НАО. Мне представлены шесть кандидатур от четырех партий", — сказал ТАСС Орлов по итогам поездки.

Губернатор Архангельской области в ближайшее время представит на рассмотрение президента РФ до пяти кандидатур, после чего глава государства внесет в окружной парламент три кандидатуры, по которым состоится голосование. Избранным будет считаться кандидат, набравший большинство голосов депутатов Заксобрания округа. Если ни один кандидат не набирает необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов. По его итогам избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов депутатов. Новому составу депутатского корпуса округа предстоит выбрать главу региона не позднее 25 октября 2018 года.